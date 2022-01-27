Кто из украинских теннисисток покорит Олимп. Стаховский заглянул в будущее

Сергей Стаховский верит в успех украинских теннисисток / Фото: Коллаж: Сегодня

Несколько недель назад Сергей Стаховский объявил о завершении теннисной карьеры. Теперь уже экс-первая ракетка Украины, в качестве эксперта, оценил потенциал лучших украинских теннисисток.

"В теннисе вообще нет ничего постоянного. Конечно, хотелось бы, чтобы победа (на Australian Open 2022) досталась Элине Свитолиной. Она яркая спортсменка со своей игрой, которая долго держится вверху рейтинга. Элина достойна быть первой ракеткой мира. И больше всего хочется, чтобы она уже наконец-то выиграла Большой шлем. Но это не так легко.

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Марта Костюк – будущее украинского тенниса. Не удивлюсь, если через пару лет мы увидим ее на первых строчках рейтинга. А может, уже и в этом сезоне.

Марта Костюк

Стараюсь следить за матчами украинских теннисисток, но из-за большой разницы во времени между Европой и Австралией успеваю лишь на матчи, которые идут в первой половине дня", – цитирует Стаховского folga.com.ua.

Отметим, что выступления украинских теннисисток на Открытом чемпионате Австралии 2022 не порадовали болельщиков. Обе спортсменки вылетели из турнира в третьем круге соревнований.

Сам Стаховский после завершения активной карьеры выбрал три направления, которыми будет заниматься.

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