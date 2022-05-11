"Крымчане хотят жить в свободной стране": крик души от жены Усика (фото)

Екатерина Усик ждет возвращения Крыма домой

Россия принесла в нашу страну не только войну и убийства, но и оккупацию целых регионов. С 2014 года из-за фашистского государства под контролем террористов оказались АР Крым, а также часть Донецкой и Луганской областей.

С начала полномасштабного вторжения РФ захватила также отдельные части Херсонской и Запорожской областей. Впрочем, Украина не собирается уступать своим территориальным принципам.

Реклама

Читайте также: Усик выступает за создание женской армии в Украине

Жена украинского боксера Александра Усика на своей страничке в Instagram заявила, что верит в скорую деоккупацию регионов. Более того, Екатерина заверила, что крымчане ждут возвращения в состав Украины.

Реклама

"Все оккупированные территории – Донецк, Луганск, Херсон и Крым – вернутся в Украину. Как бы это кто-то не хотел, так будет!!! Очень много пишут с Крыма ребят, которые ждут Украину и хотят жить в свободной стране".

Также в сложной ситуации находится и Мариуполь, где фашисты банально уничтожают город. Екатерина поддержала наших бойцов на "Азовстали", которые не сдают позиции оккупантам.

Реклама

"Мариуполь. Азовсталь, держись. Вся Украина молится за вас. Город-герой, для меня так точно"

Ранее жена Усика высмеяла фейковую акцию "Бессмертный полк", которую в России проводили в рамках победобесия к 9 мая. Девушка показала, как в мусорку выкидывали фото якобы героев-ветеранов.