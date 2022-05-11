"Кримчани хочуть жити у вільній країні": крик душі від дружини Усика (фото)

Катерина Усик чекає на повернення Криму додому

Росія принесла до нашої країни не лише війну і вбивства, а й окупацію цілих регіонів. З 2014 року через фашистську державу під контролем терористів опинилися АР Крим, а також частина Донецької та Луганської областей.

З початку повномасштабного вторгнення РФ захопила також окремі частини Херсонської та Запорізької областей. Втім, Україна не збирається поступатися своїми територіальними принципами.

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Дружина українського боксера Олександра Усика на своїй сторінці у Instagram заявила, що вірить у швидку деокупацію регіонів. Більше того, Катерина запевнила, що кримчани чекають на повернення до складу України.

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"Всі окуповані території – Донецьк, Луганськ, Херсон та Крим – повернуться в Україну. Як би цього хтось не хотів, так буде!!! Дуже багато пишуть з Криму хлопців, які чекають на Україну і хочуть жити у вільній країні".

Також у складній ситуації знаходиться і Маріуполь, де фашисти банально знищують місто. Катерина підтримала наших бійців на "Азовсталі", котрі не здають позиції окупантам.

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"Маріуполь. Азовсталь, тримайся. Вся Україна молиться за вас. Місто-герой, для мене так точно"

Раніше дружина Усика висміяла фейкову акцію "Безсмертний полк", яку в Росії проводили в рамках перемоги до 9 травня. Дівчина показала, як на смітник викидали фото нібито героїв-ветеранів.