Крым отрезали от Украины: скандал на Олимпиаде

Официальный сайт Олимпийских игр, которые откроются в пятницу в Токио, неправильно изобразил границы нашего государства, отделив от него Крым

Глава МОК немец Бех и карта Украины без Крыма / Фото: Reuters

Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля, но уже накануне грянул громкий политический скандал – Украину оставили без Крыма.

Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone на сайте Игр между материковой частью Украины и Крымом указана граница.

Реакции Украины на это пока не последовало.

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Ранее президент НОК Украины Сергей Бубка заявлял, что украинские спортсмены в Токио всем довольны. "Они впечатлены условиями в Олимпийской деревне. Большое спасибо, вы прекрасно поработали", – хвалил Бубка организаторов во время сессии МОК.

Напомним, на Олимпиаде-2020 Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых.

Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк.