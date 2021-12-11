Крушение соперника Ломаченко: как завалили Терминатора (видео)

Комми лишь раз был избит до Ломаченко - Лопесом / Фото: Коллаж: Сегодня

Считаные часы остаются до поединка Василий Ломаченко – Ричард Комми, который начнется в Нью-Йорке рано утром в воскресенье, 12 декабря, по киевскому времени. Трансляция Ломаченко – Комми онлайн доступна на нашем сайте.

Где смотреть бой Ломаченко – Комми

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До поединка с Ломаченко 34-летний ганец Комми по прозвищу Терминатор лишь раз проиграл нокаутом. Завалить африканца, отобрав у того титул IBF в легком весе, три года назад удалось Теофимо Лопесу.

Лопес одолел Комми нокаутом уже во втором раунде.

Тогда в размене ударами Лопес попал в голову Комми правой, отправив африканца в нокдаун. Ричард встал, но Теофимо его сразу же и добил.

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Хотя, по мнению промоутера Александра Усика, Александра Красюка, в том бою с Лопесом трехлетней давности поражение Комми стало лишь делом нефарта.

"Оценивая потенциал Ричарда, многие берут во внимание, что он проиграл Лопесу нокаутом. А Комми проиграл просто потому, что был менее удачливым в размене правыми ударами. Если удар Комми пролетел в двух сантиметрах возле носа, то удар Лопеса залетел в голову. Если бы Комми попал Лопесу по голове, то результат был бы в другую сторону. Здесь просто вопрос фарта", – отметил Красюк.

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Вот и сейчас, несмотря на букмекерские котировки в пользу Ломаченко, Александр Красюк предупреждает, что дело может завершиться нокаутом – но уже в пользу Комми.