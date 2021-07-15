Круче чем Зинченко: 18-летний защитник сборной Украины подорожал в два раза

Стоимость Ильи Забарного после успешного выступления на Евро-2020 возросла на 5 миллионов евро. Это наибольший прогресс среди всех игроков сборной

После такого ценника не стоит скрывать эмоций / Фото: Getty Images

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов сборной Украины после выступления на чемпионате Европы, где команда Андрея Шевченко впервые в истории дошла до четвертьфинала.

Наибольшего прогресса в цене достиг 18-летний Илья Забарный. Центральный защитник киевского Динамо подорожал на 5 миллионов евро. Теперь его стоимость составляет 11 млн евро.

Самым дорогим игроком сборной по-прежнему остается Руслан Малиновский, "ценник" лидера Аталанты не изменился – 30 млн. Звезда Манчестер Сити Александр Зинченко прибавил 3 млн к своей стоимости (28 млн евро).

Илья Забарный против Горана Пандева / Фото: Reuters

Стоит отметить, что менее года назад, 4 сентября 2020-го, Transfermarkt оценивал Забарного в 50 тысяч евро. Тогда портал впервые отреагировал на первое попадание талантливого игрока в основную заявку "бело-синих".

Реклама

Читайте также: Забарный с соблазнительной падчерицей Джеджулы: отдых на яхте после Евро

Несмотря на юный возраст, центрбек сыграл все пять поединков за сборную Украины на Евро-2020, причем во всех отыграл полное игровое время, в том числе 120 минут со Швецией в 1/8 финала.

По итогам выступления на континентальном первенстве Илья Забарный попал в ТОП-5 лучших игроков по числу перехватов. Сегодня Илья после небольшого отпуска должен присоединиться к Динамо на сборе в Швейцарии.

Илья Забарный и его любовь Ангелина / Фото: Instagram