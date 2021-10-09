Круче, чем Кличко! Комплимент Усику от российской жертвы

Бетербиев отдал должное Усику / Фото: Getty Images, Reuters
Чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев из РФ, комментируя победу Усика над Энтони Джошуа, назвал Александра лучшим боксером Украины за все времена.
"Перед боем я сказал, что Джошуа – фаворит. Я говорил, что Энтони выиграет, потому что он настоящий тяж. Но Усик сделал свою работу очень хорошо. На сегодняшний день он, я не побоюсь сказать это, самый великий боксер, наверное, из всех тех, которые были и есть в Украине", – заявил Бетербиев в эфире boxingtv.pro.
Интересно, что при этом, по мнению Бетербиева, сенсационная победа Усика над Джошуа не обошлась без везения.
"Усик – молодец. Ему повезло – в хорошем смысле. Есть люди, которые пашут, и им везет. А есть люди, которые не пашут, ничего не вкладывают, но им где-то фартануло. Усик из той категории, кто реально тренируется, пашет, все делает, и ему повезло. Джошуа провел не самый лучший бой в своей карьере, как мы уже знаем. Усик же провел лучший бой в карьере", – сказал Бетербиев, которого Усик одолел на победной для себя Олимпиаде-2012 в Лондоне
Напомним, реванш Усик – Джошуа должен состояться не позднее 25 апреля.
Вариантами места проведения повторного боя называют Великобританию, Киев и Ближний Восток.
При этом после сенсационной победы в первом поединке уже Усик – безоговорочный фаворит реванша с Джошуа у букмекеров.
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