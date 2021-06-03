Критика DZIDZIO подействовала! В сборной Украины прозвучала песня на украинском

Во время ритуала посвящения в новички национальной команды вратарь Анатолий Трубин и защитник Илья Забарный исполнили "Старі фотографії" Скрябина

Анатолий Трубин и Илья Забарный / Фото: УАФ

На посвящении новичков сборной Украины особое внимание привлекло выступление дуэта в составе вратаря Шахтера Анатолия Трубина и защитника Динамо Ильи Забарного. Они были единственными, кто пел на украинском языке.

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Трубин и Забарный исполнили "Старі фотографії" Скрябина.

При этом в зрительском зале Беседин хихикал, Безус подпевал, Шевченко и Шовковский хлопали.

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Напомним, Александр Зубков на посвящении в новички сборной выступил с хитом Монатика "Кружит", Денис Попов и Богдан Леднев спели "Поворот" группы "Машина Времени", а трио Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Артем Довбик выбрали для выступления песню "Вечериночка" Монатика и Веры Брежневой.

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Отметим, что новички сборной Украины на посвящении в национальной командой поют, в основном, песни на русском. Исключением ранее был разве что Игорь Пердута из Ворсклы, исполнивший "Червону руту".

Это даже стало поводом для критики сборной со стороны DZIDZIO, который часто исполняет гимн Украины перед матчами "сине-желтых". "Я бы посоветовал традиции чуть поменять – и петь украинские песни, потому что все-таки у нас украинская сборная", – говорил ранее в эфире Великого футбола DZIDZIO.