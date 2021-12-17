Криштиану Роналду и Джорджина Родригес оригинально объявили пол своих будущих детей

Роналду и Джорджина устроили гендер пати / Фото: Instagram

Как стало известно в конце октября, Роналду и Родригес ждут двойню. Но не было известно, какого пола будут дети.

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Сейчас модно устраивать так называемое гендер пати – вечеринку, на которой разными способами родители сообщают пол своего ребенка. Иногда, это сюрприз даже для них.

Старшие деты Роналду Криштиану-старший, Ева, Матео и Алана Мартина синхронно лопнули шарики, из которых полетело голубое и розовое конфетти.

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Это означает, что у Криштиану и Джорджины будет девочка и мальчик.

Роналду и Джорджина познакомились в 2016 году в мадридском бутике Gucci, где она работала продавцом-консультантом. 12 ноября 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина.

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К тому моменту у Роналду уже было трое детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, а также близнецы Ева и Матео, которое родились в 2017 году от суррогатной матери.

И в том же 2017-м Джорджина подарила футболисту девочку, которую назвали Алана Мартина.