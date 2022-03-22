Кремль заступился за путинскую подстилку из Крыма

Предатель Карякин с убийцей Путиным
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Сергея Карякина на полгода. Он поддержал нападение России на Украину.
Карякин родился в Симферополе и звездой шахмат стал под флагом Украины. Однако потом принял российское гражданство и очень радовался аннексии Крыма. А также всегда восхвалял Путина.
Еще в больший восторг шахматиста привели зверства российских войск в Украине. За что и был наказан ФИДЕ.
Кремль же заступился за крымского сепаратиста и призвал Международную федерацию пересмотреть решение о дисквалификации Карякина. Об этом сообщил Дмитрий Песков.
"Мы призываем ФИДЕ пересмотреть это решение и все-таки остаться вне политики, подтвердив тем самым международный престиж этой шахматной организации.
Любой гражданин России имеет и должен иметь право на то, чтобы выразить свою позицию", – заявил Песков.