Зрадник Карякін із вбивцею Путіним
Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) усунула Сергія Карякіна на півроку. Він підтримав напад Росії на Україну.
Карякін народився у Сімферополі і зіркою шахів став під прапором України. Однак потім прийняв російське громадянство і дуже радів анексії Криму. А також завжди вихваляв Путіна.
Ще більше у захват шахіста привели звірства російських військ в Україні. За що й був покараний ФІДЕ.
Кремль заступився за кримського сепаратиста і закликав Міжнародну федерацію переглянути рішення про дискваліфікацію Карякіна. Про це повідомив Дмитро Пєсков.
"Ми закликаємо ФІДЕ переглянути це рішення і таки залишитися поза політикою, підтвердивши цим міжнародний престиж цієї шахової організації.
Будь-який громадянин Росії має і повинен мати право на те, щоб висловити свою позицію", – заявив Пєсков.