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Крах немецких следователей! Кличко удалось уйти безнаказанным

Александр Трикиша
8 января, 21:49
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко стал победителем немецкого реалити-шоу "Погоня за знаменитостями". Он единственный ушел от преследователей

Помощник Меркель не смог поймать Кличко / Фото: Коллаж: Сегодня

По задумке организаторов шоу, 10 знаменитостей на протяжении десяти дней должны были скрываться от преследования, а в это время их ловили профессиональные следователи во главе с бывшим советником по безопасности канцлера Ангелы Меркель Эриха Вада.

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Лучше всех это удалось сделать Владимиру Кличко, сообщает buffed.de. Особенно эффектным оказалась погоня за боксером на Баденском озере, когда украинец сбежал на водном мотоцикле.

Впрочем, зрители и журналисты раскритиковали шоу за неправдивость происходящего на экране.

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Заявлялось, что участники шоу будут ограничены в средствах, но тот же Кличко появился в кадре на крутом водном квадроцикле.

Владимир Кличко бегает от следователей. Фото: suedkurier.de

А еще "беглецы" должны был оставаться незамеченными для следователей, но как это сделать, когда за тобой ходит съемочная группа? Те же кадры погони за Кличко снимали с оператором за спиной у Владимира.

Кличко на сьемках шоу. Фото: Bild