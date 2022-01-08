7 січня 21:30
Баварія 1
Боруссія М 2
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 19:30 Онлайн
Дженоа --
Спеція --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Крах німецьких слідчих! Кличку вдалося піти безкарним

Олександр Трикіша
8 січня, 21:49
Легендарний український боксер Володимир Кличко став переможцем німецького реаліті-шоу "Погоня за знаменитостями". Він єдиний пішов від переслідувачів

Помічник Меркель не зміг впіймати Кличка / Фото: Колаж: Сьогодні

За задумом організаторів шоу, 10 знаменитостей протягом десяти днів мали ховатися від переслідування, а в цей час їх ловили професійні слідчі на чолі з колишнім радником з безпеки канцлера Ангели Меркель Еріха Вада.

Читайте також: Кличко увійшов до ТОП-10 найбагатших боксерів світу: Усик поки що курить осторонь

Реклама

Найкраще це вдалося зробити Володимиру Кличку, пише buffed.de. Особливо ефектною виявилася погоня за боксером на Баденському озері, коли українець втік на водному мотоциклі.

Втім, глядачі та журналісти розкритикували шоу за неправдивість того, що відбувається на екрані.

Реклама

Заявлялося, що учасники шоу будуть обмежені в засобах, але Кличко з'явився в кадрі на крутому водному квадроциклі.

Володимир Кличко бігає від слідчих. Фото: suedkurier.de

А ще "втікачі" мали залишатися непоміченими для слідчих, але як це зробити, коли за тобою ходить знімальна група? Ті ж кадри погоні за Кличком знімали з оператором за спиною у Володимира.

Кличко на зйомках шоу. Фото: Bild