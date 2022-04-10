Крах чемпиона Формулы-1 в Австралии. Феррари набирает обороты

Леклер побеждает в Австралии / Фото: Коллаж: Сегодня, Twitter Formula 1
Вторая победа Шарля Леклера в текущем сезоне стала уже закономерностью. Пилот Феррари снова провел идеальный гран-при.
Леклер еще во время квалификации показал свои амбиции на этапе в Австралии. Монегаск показал лучшее время и, соответственно, стартовал с первого места стартовой решетки в гонке. Сразу за ним расположились оба пилота Ред Булл – действующий чемпион Макс Ферстаппен и Серхио Перес.
Автодром Альберт Парк в Мельбурне славится тем, что здесь часто выезжает машина безопасности. Не стал исключением и 2022 год. Партнер Леклера по Феррари Карлос Сайнц вылетел с дистанции уже на третьем круге. На трассе появился Safety Car, а испанец вынужден был завершить текущую гонку.
Снова появление машины безопасности произошло после схода Феттеля, который перед гран-при дал интервью о войне в Украине, где поддержал нашу страну. Лидером в гонке на тот момент оставался Леклер. До минимума сократилось отставание от представителя Феррари Макса Ферстаппен. Но после рестарта Шарль Леклер начал наращивать свое преимущество.
39 круг гонки стал последним для чемпиона. Макс Ферстаппен из-за технических проблем был вынужден сойти с дистанции. Вторая трагедия для Ред Булл за три этапа. Макс также не доехал до финиша и на первом гран-при.
После схода главного конкурента Леклеру уже никто не мог помешать добыть вторую победу в чемпионате. Уверенный конец гонки от монегаска позволил ему и Феррари праздновать победу. Вторым стал Серхио Перес из Ред Булл, третьим – Джордж Рассел из Мерседес, который обогнал 7-кратного чемпиона Формулы-1 и партнера по команде Льюиса Хемилтона.
Формула-1. Гран-при Австралии. Итоговый результат
- Шарль Леклер (Феррари) – 58 кругов
- Серхио Перес (Ред Булл) +20,524
- Джордж Рассел (Мерседес) +25,593
- Льюис Хемилтон (Мерседес) +28,543
- Ландо Норрис (Макларен) +53,303
- Даниэль Риккардо (Макларен) +53,737
- Эстебан Окон (Альпин) +1.01,683
- Валттери Боттас (Альфа Ромео) +1.08,439
- Пьер Гасли (Альфа Таури) +1.16,221
- Алекс Албон (Уильямс) +1.19,382