10 апреля 18:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Ливерпуль --
12 апреля 22:00
Бавария --
Вильярреал --
12 апреля 22:00
Реал --
Челси --
13 апреля 22:00
Ливерпуль --
Бенфика --
13 апреля 22:00
Атлетико --
Манчестер Сити --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости Формулы-1

Крах чемпиона Формулы-1 в Австралии. Феррари набирает обороты

Евгений Щербаков
10 апреля, 10:15
Шарль Леклер приносит себе и Феррари вторую победу в сезоне. Новые проблемы Ферстаппена

Леклер побеждает в Австралии / Фото: Коллаж: Сегодня, Twitter Formula 1

Вторая победа Шарля Леклера в текущем сезоне стала уже закономерностью. Пилот Феррари снова провел идеальный гран-при.

Леклер выиграл квалификацию в Австралии / Фото: Twitter Formula 1

Реклама

/ Фото: Twitter Formula 1

Леклер еще во время квалификации показал свои амбиции на этапе в Австралии. Монегаск показал лучшее время и, соответственно, стартовал с первого места стартовой решетки в гонке. Сразу за ним расположились оба пилота Ред Булл – действующий чемпион Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

Реклама

Автодром Альберт Парк в Мельбурне славится тем, что здесь часто выезжает машина безопасности. Не стал исключением и 2022 год. Партнер Леклера по Феррари Карлос Сайнц вылетел с дистанции уже на третьем круге. На трассе появился Safety Car, а испанец вынужден был завершить текущую гонку.

Снова появление машины безопасности произошло после схода Феттеля, который перед гран-при дал интервью о войне в Украине, где поддержал нашу страну. Лидером в гонке на тот момент оставался Леклер. До минимума сократилось отставание от представителя Феррари Макса Ферстаппен. Но после рестарта Шарль Леклер начал наращивать свое преимущество.

Сход Ферстаппена в Австралии / Фото: Twitter Formula 1

Реклама

39 круг гонки стал последним для чемпиона. Макс Ферстаппен из-за технических проблем был вынужден сойти с дистанции. Вторая трагедия для Ред Булл за три этапа. Макс также не доехал до финиша и на первом гран-при.

Побела Леклера в Австралии / Фото: Twitter Formula 1

После схода главного конкурента Леклеру уже никто не мог помешать добыть вторую победу в чемпионате. Уверенный конец гонки от монегаска позволил ему и Феррари праздновать победу. Вторым стал Серхио Перес из Ред Булл, третьим – Джордж Рассел из Мерседес, который обогнал 7-кратного чемпиона Формулы-1 и партнера по команде Льюиса Хемилтона.

/ Фото: Twitter Formula 1

Формула-1. Гран-при Австралии. Итоговый результат

  1. Шарль Леклер (Феррари) – 58 кругов
  2. Серхио Перес (Ред Булл) +20,524
  3. Джордж Рассел (Мерседес) +25,593
  4. Льюис Хемилтон (Мерседес) +28,543
  5. Ландо Норрис (Макларен) +53,303
  6. Даниэль Риккардо (Макларен) +53,737
  7. Эстебан Окон (Альпин) +1.01,683
  8. Валттери Боттас (Альфа Ромео) +1.08,439
  9. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1.16,221
  10. Алекс Албон (Уильямс) +1.19,382