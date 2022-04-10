Крах чемпіона Формули-1 в Австралії. Феррарі набирає обертів

Леклер перемагає в Австралії / Фото: Колаж: Сьогодні, Twitter Formula 1
Друга перемога Шарля Леклера цього сезону стала вже закономірністю. Пілот Феррарі знову провів ідеальний гран-прі.
Леклер ще під час кваліфікації показав свої амбіції на етапі Австралії. Монегаск показав найкращий час і, відповідно, стартував з першого місця стартової решітки у гонці. Відразу за ним розташувалися обидва пілоти Ред Булл – чемпіон Макс Ферстаппен і Серхіо Перес.
Автодром Альберт Парк у Мельбурні славиться тим, що часто виїжджає машина безпеки. Не став винятком і 2022 рік. Партнер Леклера Феррарі Карлос Сайнц вилетів з дистанції вже на третьому колі. На трасі з'явився Safety Car, а іспанець змушений був завершити гонку.
Знову поява машини безпеки сталася після сходу Феттеля, який перед гран-прі дав інтерв'ю про війну в Україні, де підтримав нашу країну. Лідером у гонці на той момент залишався Леклер. До мінімуму скоротив відставання від представника Феррарі Макс Ферстаппен. Але після рестарту Шарль Леклер почав нарощувати свою перевагу.
39 коло гонки стало останнім для чемпіона. Макс Ферстаппен через технічні проблеми був змушений зійти з дистанції. Друга трагедія для Ред Булл за три етапи. Макс також не доїхав до фінішу й на першому гран-прі.
Після сходження головного конкурента Леклеру вже ніхто не міг стати на заваді здобути другу перемогу в чемпіонаті. Впевнений кінець гонки від монегаска дозволив йому і Феррарі святкувати перемогу. Другим став Серхіо Перес із Ред Булл, третім – Джордж Рассел із Мерседес, який обігнав 7-кратного чемпіона Формули-1 та партнера по команді Льюїса Гемілтона.
Формула 1. Гран-прі Австралії. Підсумковий результат
- Шарль Леклер (Феррарі) – 58 кіл
- Серхіо Перес (Ред Булл) +20,524
- Джордж Рассел (Мерседес) +25,593
- Льюїс Гемілтон (Мерседес) +28,543
- Ландо Норріс (Макларен) +53,303
- Даніель Ріккардо (Макларен) +53,737
- Естебан Окон (Альпін) +1.01,683
- Валттері Боттас (Альфа Ромео) +1.08,439
- П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1.16,221
- Алекс Албон (Уїльямс) +1.19,382