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Крах чемпіона Формули-1 в Австралії. Феррарі набирає обертів

Євген Щербаков
10 квітня, 10:15
Шарль Леклер приносить собі та Феррарі другу перемогу в сезоні. Нові проблеми Ферстаппена

Леклер перемагає в Австралії / Фото: Колаж: Сьогодні, Twitter Formula 1

Друга перемога Шарля Леклера цього сезону стала вже закономірністю. Пілот Феррарі знову провів ідеальний гран-прі.

Леклер виграв кваліфікацію в Австралії / Фото: Twitter Formula 1

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/ Фото: Twitter Formula 1

Леклер ще під час кваліфікації показав свої амбіції на етапі Австралії. Монегаск показав найкращий час і, відповідно, стартував з першого місця стартової решітки у гонці. Відразу за ним розташувалися обидва пілоти Ред Булл – чемпіон Макс Ферстаппен і Серхіо Перес.

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Автодром Альберт Парк у Мельбурні славиться тим, що часто виїжджає машина безпеки. Не став винятком і 2022 рік. Партнер Леклера Феррарі Карлос Сайнц вилетів з дистанції вже на третьому колі. На трасі з'явився Safety Car, а іспанець змушений був завершити гонку.

Знову поява машини безпеки сталася після сходу Феттеля, який перед гран-прі дав інтерв'ю про війну в Україні, де підтримав нашу країну. Лідером у гонці на той момент залишався Леклер. До мінімуму скоротив відставання від представника Феррарі Макс Ферстаппен. Але після рестарту Шарль Леклер почав нарощувати свою перевагу.

Схід Ферстаппена в Австралії / Фото: Twitter Formula 1

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39 коло гонки стало останнім для чемпіона. Макс Ферстаппен через технічні проблеми був змушений зійти з дистанції. Друга трагедія для Ред Булл за три етапи. Макс також не доїхав до фінішу й на першому гран-прі.

Перемога Леклера в Австраліїї / Фото: Twitter Formula 1

Після сходження головного конкурента Леклеру вже ніхто не міг стати на заваді здобути другу перемогу в чемпіонаті. Впевнений кінець гонки від монегаска дозволив йому і Феррарі святкувати перемогу. Другим став Серхіо Перес із Ред Булл, третім – Джордж Рассел із Мерседес, який обігнав 7-кратного чемпіона Формули-1 та партнера по команді Льюїса Гемілтона.

/ Фото: Twitter Formula 1

Формула 1. Гран-прі Австралії. Підсумковий результат

  1. Шарль Леклер (Феррарі) – 58 кіл
  2. Серхіо Перес (Ред Булл) +20,524
  3. Джордж Рассел (Мерседес) +25,593
  4. Льюїс Гемілтон (Мерседес) +28,543
  5. Ландо Норріс (Макларен) +53,303
  6. Даніель Ріккардо (Макларен) +53,737
  7. Естебан Окон (Альпін) +1.01,683
  8. Валттері Боттас (Альфа Ромео) +1.08,439
  9. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1.16,221
  10. Алекс Албон (Уїльямс) +1.19,382