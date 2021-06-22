Козни России? Фанатов с флагом "Крым – это Украина" не пустили на игру с Австрией в Бухаресте

Два украинских болельщика пытались пройти на Национальный стадион на заключительный поединок группового этапа для команды Шевченко, но их остановила румынская полиция

Украинских болельщиков не хотели пускать на стадион в Бухаресте / Фото: Reuters

Вчера, 21 июня, в Бухаресте украинских болельщиков не пускали на матч группового этапа Евро-2020 с Австрией из-за украинского флага с картой Крыма и надписью. Напомним, что заключительном матче квартета C Украина уступила австрийцам 0:1, опустилась на третье место и теперь ждет, когда судьбу ее путевки в плей-офф определят результаты остальных групп.

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С чего все началось

Информация про инцидент на Национальном стадионе в Румынии появилась на странице в Facebook у Дмитрия Сергеевича. Мужчина рассказал историю по просьбе своих друзей:

"Румынская полиция не считает Крым украинским. Вчера, на Евро, в Бухаресте, у моих друзей произошла недопустимая ситуация. Мусора не пропустили на стадион баннер, где изображен Крым как украинская территория. В государстве, где признают Украинский суверенитет и территориальную целостность, у местной полиции вместе с УЕФА совсем другое мнение. И это при том, что УЕФА официально не имело претензий к форме Украины, где изображена карта Украины с нашим Крымом. Трудно не материться здесь"

Что рассказали друзья

Два парня, которые и стали главными героями истории в Бухаресте, рассказали следующее:

"После истории с футболкой сборной с друзьями решили продолжить эту тему и нарисовали небольшой баннер – флаг Украины с границами Крыма и надписью "Crimea is Ukraine". При входе на стадион со стороны румынской полиции и стюардов увидели нездоровый интерес ко всем флагам, которые проносили. С собой имели два флага с надписью "Kyiv" и "Crimea is Ukraine"

Болельщики сборной Украины в Бухаресте / Фото: Reuters

Когда полиция заметила флаг с Крымом – понабежала куча непонятных людей, оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг. Сказали, что вход с этим флагом запрещен, потому что это политика. На наши утверждения, что это не политика, а просто факт – нас спросили, хотим ли мы попасть на футбол и настояли на сдаче флага в камеру хранения. Сказали, что Крым спорная территория между Россией и Украиной и отказались взглянуть на карту в гугл мапс. Из этой истории могу сделать вывод, что весь этот кипиш был с подачи УЕФА и их спонсора "Газпрома"

Реакция МИД Украины

"Обратили внимание на информацию об украинских болельщиках, которые не могли попасть на стадион в Румынии с флагом "Крым – это Украина" перед матчем Украины и Австрии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации", – цитирует УНН спикера дипломатического ведомства Олега Николенко.

Болельщики придумали новый слоган для формы украинской сборной, вместо запрещенной "Героям слава". Коллаж: "Сегодня"

Напомним, что на Евро-2020 сборная Украины играет в форме с картой Украины с Донбассом и Крымом, а также слоганы "Слава Украине" и "Героям слава", что вызвало возмущение и протесты России. И в итоге УЕФА потребовал убрать "Героям слава" с формы Украины для Евро-2020.