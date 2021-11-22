22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
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Янг Бойз --
Аталанта --
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Лилль --
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Вольфсбург --
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Мальме --
Зенит --
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Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Интер --
Шахтер --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сити --
ПСЖ --
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Ковид разгромил Баварию! Команде не хватает игроков на матч с Динамо

Любомир Луканюк
22 ноября, 16:10
На поединок Лиги чемпионов в Киев немецкий клуб взял всего лишь 18 игроков, хотя в заявке может быть 23 футболиста

Тренировка Баварии перед поездкой в Украину

Мюнхенская Бавария испытывает большие кадровые проблемы накануне матча с Динамо в Лиге чемпионов. Команды сыграют во вторник, 23 ноября, в пятом туре ЛЧ.

В Киев вылетело всего 18 игроков Баварии, из них три вратаря. Хотя по правилам, в заявку могут быть 23 футболиста.

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Немецкий клуб даже не сможет полноценно воспользоваться заменами. В этом сезоне еврокубков разрешено менять пять футболистов, у Баварии будет всего три полевых игрока на скамейке запасных.

Состав Баварии на матч с Динамо:

  • вратари: Нойер, Ульрайх, Фрюхтль
  • защитники: Ричардс, Павар, Дэвис, Сарр, Эрнандес, Ньянзу
  • полузащитники: Горетцка, Забитцер, Рока, Толиссо, Тилльман
  • нападающие: Левандовски, Сане, Коман, Мюллер.

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Бавария досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. А вот Динамо с Бенфикой сражается за попадание в Лигу Европы.