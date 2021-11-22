22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Ковід розгромив Баварію! Команді не вистачає гравців на матч із Динамо

Любомир Луканюк
22 листопада, 16:10
На поєдинок Ліги чемпіонів до Києва німецький клуб взяв лише 18 гравців, хоча в заявці може бути 23 футболісти.

Тренування Баварії перед поїздкою в Україну

Мюнхенська Баварія має великі кадрові проблеми напередодні матчу з Динамо у Лізі чемпіонів. Команди зіграють у вівторок, 23 листопада, у п'ятому турі ЛЧ.

До Києва вилетіло лише 18 гравців Баварії, з них три воротарі. Хоча за правилами, у заявку можуть бути 23 футболісти.

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Німецький клуб навіть не зможе повноцінно скористатися замінами. Цього сезону в єврокубках дозволено міняти п'ять футболістів, у Баварії буде всього три польові гравці на лаві запасних.

Склад Баварії на матч із Динамо:

  • воротарі: Нойєр, Ульрайх, Фрюхтль
  • захисники: Річардс, Павар, Девіс, Сарр, Ернандес, Ньянзу
  • півзахисники: Горетцька, Забітцер, Рока, Толіссо, Тілльман
  • нападаючі: Левандовскі, Сане, Коман, Мюллер.

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Баварія достроково вийшла до плей-офф Ліги чемпіонів. А ось Динамо з Бенфікою бореться за потрапляння до Ліги Європи.