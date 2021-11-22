Ковід розгромив Баварію! Команді не вистачає гравців на матч із Динамо

Тренування Баварії перед поїздкою в Україну
Мюнхенська Баварія має великі кадрові проблеми напередодні матчу з Динамо у Лізі чемпіонів. Команди зіграють у вівторок, 23 листопада, у п'ятому турі ЛЧ.
До Києва вилетіло лише 18 гравців Баварії, з них три воротарі. Хоча за правилами, у заявку можуть бути 23 футболісти.
Німецький клуб навіть не зможе повноцінно скористатися замінами. Цього сезону в єврокубках дозволено міняти п'ять футболістів, у Баварії буде всього три польові гравці на лаві запасних.
Склад Баварії на матч із Динамо:
- воротарі: Нойєр, Ульрайх, Фрюхтль
- захисники: Річардс, Павар, Девіс, Сарр, Ернандес, Ньянзу
- півзахисники: Горетцька, Забітцер, Рока, Толіссо, Тілльман
- нападаючі: Левандовскі, Сане, Коман, Мюллер.
Баварія достроково вийшла до плей-офф Ліги чемпіонів. А ось Динамо з Бенфікою бореться за потрапляння до Ліги Європи.