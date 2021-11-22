Ковід розгромив Баварію! Команді не вистачає гравців на матч із Динамо

Тренування Баварії перед поїздкою в Україну

Мюнхенська Баварія має великі кадрові проблеми напередодні матчу з Динамо у Лізі чемпіонів. Команди зіграють у вівторок, 23 листопада, у п'ятому турі ЛЧ.

До Києва вилетіло лише 18 гравців Баварії, з них три воротарі. Хоча за правилами, у заявку можуть бути 23 футболісти.

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Німецький клуб навіть не зможе повноцінно скористатися замінами. Цього сезону в єврокубках дозволено міняти п'ять футболістів, у Баварії буде всього три польові гравці на лаві запасних.

Склад Баварії на матч із Динамо:

воротарі: Нойєр, Ульрайх, Фрюхтль

захисники: Річардс, Павар, Девіс, Сарр, Ернандес, Ньянзу

півзахисники: Горетцька, Забітцер, Рока, Толіссо, Тілльман

нападаючі: Левандовскі, Сане, Коман, Мюллер.

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Баварія достроково вийшла до плей-офф Ліги чемпіонів. А ось Динамо з Бенфікою бореться за потрапляння до Ліги Європи.