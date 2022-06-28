Костюк совершила камбэк в свой день рождения. Сколько осталось украинок на Уимблдоне

Марта Костюк вышла в третий круг Australian Open / Фото: Инстаграм

Вчера на Уимблдоне стартовал женский одиночный турнир. В нем принимают участие сразу четыре украинки, две из которых прошли во второй раунд вчера.

Калинина и Цуренко одолели своих оппоненток и уже завтра сразятся друг с другом. Сегодня же вслед за ними последовала Марта Костюк, которая праздновала свое 20-летие.

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В непростом поединке, который затянулся на два часа, киевлянка смогла одолеть британку Кети Свон. Отдав первый сет (4:6), Марта взяла следующие два с аналогичным счетом (6:4 / 6:4).

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Костюк сумела совершить пять эйсов, допустив столько же двойных ошибок. В следующем раунде соперницей украинки станет представительница Китая Чжан Шуай.

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А вот последняя наша теннисистка Даяна Ястремская покинула турнир уже после первого поединка. Румынка Ана Богдан всего за час с лишним управилась с одесситкой (6:2 / 6:2), которая допустила 6 двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-поинта.