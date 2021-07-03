Коронавирус убил бывшего чемпиона мира по боксу. Любимый боец президента умер в скорой

Бывший чемпион мира из ЮАР в первом полулегком весе 49-летний Лехлохоноло Ледваба не доехал даже до больницы. У любимого боксера Манделы осталось двое детей

Лехлохоноло Ледваба с чемпионским поясом / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в первом полулегком весе Лехлохоноло Ледваба (36-6-1, 23 КО) по прозвищу "Каменные руки" ушел из жизни в возрасте 49 лет. Ранее умер второй отец Лилии Подкопаевой, известный тренер по спортивной гимнастике Олег Васильевич Остапенко.

Читайте также: Умер знаменитый футболист Динамо: работал таксистом и пропал без вести

Бывший боксер из ЮАР скончался от коронавируса по пути в больницу после недели болезни – сообщает Supersport. Трагедия произошла в пятницу вечером. В Йоханнесбурге у него осталась жена и двое детей.

Ледваба дебютировал в профессиональном боксе в 1990 году и спустя девять лет завладел вакантным титулом чемпиона IBF в первом полулегком весе, победив Джона Майкла Джорнсона. После этого африканец защитил титул пять раз, уступив его Мэнни Пакьяо после того, как филиппинец нокаутировал Лехлохоноло в 6-м раунде.

Ледваба завершил карьеру в 2006 году. Но он все равно оставался любимым боксером бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы.

Ранее в страшной аварии погиб талантливый бегун, выигрывавший медали чемпионата мира.