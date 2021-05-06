Коронавирус сдается: в Англии возвращают тысячи фанатов на стадионы

Самый дорогой футбольный чемпионат планеты разрешил пустить болельщиков на трибуны на два последних тура сезона 2020/2021 во второй половине мая

Футбольные фанаты / Фото: Reuters

Наконец-то английские стадионы перестанут пугать своими пустыми трибунами во время матчей Премьер-лиги. В чемпионате Англии приняли решение о допуске зрителей на поединки двух последних туров сезона. Игры 37-го тура запланированы на 18-19 мая, а 38-го – на 23 мая.

Новость сообщил официальный сайт турнира, ее уже подтвердили и некоторые клубы на своих страницах в Сети.

Тем временем, в Англии требуют перенести финал Лиги чемпионов в Лондон.

Правда, сразу же делают ремарку, что матчи пройдут с болельщиками, если вступит в действие решение правительства Великобритании о снятии ограничений в связи с пандемией коронавируса. Ослабление ограничений должно вступить в силу 17 мая. Свой ход АПЛ объяснила желанием дать каждому клубу провести хотя бы по одной встрече с фанатами на аренах.

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Сегодня Зинченко попал в сборную Лиги чемпионов по итогам полуфиналов.

При этом на трибуны пустят не более 10 тысяч фанатов. К тому же представлять они будут только команду-хозяина, тогда как гостям не разрешают привезти своих болельщиков – их сектора будут закрыты.

Смотрите, как Челси добыл путевку в финал Лиги чемпионов: