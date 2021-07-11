Королева Елизавета II обратилась к сборной Англии перед финалом Евро-2020

Перед решающим поединком с итальянцами на лондонском стадионе "Уэмбли" Ее Величество написала своим подданным письмо и вспомнила 1966 год

Елизавета II разрешила устраивать пикники на лужайке у Букингемского дворца / Фото: Getty Images

Чемпионат Европы в воскресенье вечером станет историей. Мы ведем онлайн Италия – Англия. Встреча начнется в Лондоне в 22:00 по Киеву.

Многие хорошо известные персоны выступили в поддержку своих сборных. Не прошла мимо значимого события и королева Великобритании Елизавета ІІ, отправив футбольной команде послание. Его текст приводит издание The Guardian:

"Мистер Гарет Саутгейт. 55 лет назад мне посчастливилось присутствовать на чемпионате мира с Бобби Муром и увидеть, что значит для футболистов и команды победа в финале главного турнира. Хотелось бы передать поздравления от меня и членов моей семьи с выходом в финал Евро и пожелать всего наилучшего в матче. Надеюсь, в историю войдет не только результат, но также дух и гордость от вашей игры".

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Букмекерские конторы шансы соперников расценивают примерно одинаково, небольшое преимущество отдавая хозяевам. Напомним, в 1966 году сборная Англии обыграла ФРГ в финале чемпионата мира.

Ранее Елизавете ІІ подарили вышиванку из Полтавской области.

Смотрите сюжет о послании королевы футболистам:

Королева Англии пожелала победы сборной на Евро Видео: Reuters