Король! Чемпионское фото Зинченко вызвало потоки слез у одноклубника

После выигрыша третьего чемпионского титула английской Премьер-лиги украинский легионер Манчестер Сити надел себе на голову корону – Марез не остался безразличным

Александр Зинченко оригинально отреагировал на досрочное завоевание чемпионского титула в Англии после того, как Лестер обыграл МЮ 2:1 и Манчестер Сити стал недосягаемым для преследователей.

Для капитана сборной Украины Александра Зинченко это уже третье чемпионство в Англии вместе с Сити. До этого он побеждал в Премьер-лиге в 2018-м и 2019 году.

Капитан сборной Украины опубликовал у себя в Instagram фото, как он восседает на троне, а за его спиной – три чемпионских кубка АПЛ с коронами, одна из которых красуется одновременно и над головой самого Зинченко, создавая ему образ короля.

"Невероятно" – подписал этот снимок на английском Зинченко

Интересно, что одноклубник Александра по Мансити Рияд Марез в комментариях под этим постом украинца оставил три рыдающих эмодзи, вызвав у фолловеров Зинченко недоумение: "Чего ты плачешь? Радоваться надо!"

Но, похоже, эти потоки слез Мареза были от смеха, вызванного "скромностью" фотографии Зинченко.

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Напомним, 29 мая Зинченко может выиграть главный трофей своей жизни, если в финале Лиги чемпионов его МанСити одолеет Челси.