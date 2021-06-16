Конец эры: Серхио Рамос покидает Реал после 16 лет в клубе

Лидер и капитан "сливочных" Серхио Рамос оказался не нужен новому главному тренеру Карло Анчелотти. Он защищал цвета команды с 2005 года, но теперь пришло время уходить

Серхио Рамос уходит из Реала / Фото: REUTERS

Многолетний капитан и лидер мадридского Реала Серхио Рамос покидает клуб. В четверг клуб проведет специальную пресс-конференцию, во время которой Серхио Рамос попрощается с болельщиками и расскажет о своих планах на будущее, сообщается на официальном сайте клуба.

Еще зимой появились слухи, что Рамос покинет Реал, так как стороны не договорились о зарплате. На 35-летнего защитника претендовали клубы из-за рубежа.

Рамос защищал цвета Реала с 2005 года. Он пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны и четырежды – Суперкубок.

Реклама

Четыре раза Рамос вместе с Реалом выигрывал Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и четыре раза клубный чемпионат мира.

Последний сезон защитник не может записать себе в актив. Клуб не выиграл ни одного турнира, а сам Рамос оказался вне заявки сборной Испании на Евро-2020.