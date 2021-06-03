Компьютер назвал победителя Евро-2020: сколько шансов дают Украине

Сложная система просчитала вероятность победы на Евро-2020. Главным фаворитом турнира остается команда Франции, а Украина располагается только на 15-м месте

Шансы Украины выиграть Евро-2020 - менее 1 процента. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Накануне мы опубликовали котировки букмекеров на победу в Евро-2020, где Украина располагается в рейтинге фаворитов на 11-м месте, а портал The analyst пошел дальше и с помощью системы AI Stats Perform сделал прогноз на победителя чемпионата Европы.

Больше всего шансов имеет сборная Франции. Система оценила вероятность победы французов в 20,5%. Вторым фаворитом турнира является Бельгия, а замыкает тройку Испания. Интересно, что один из фаворитов турнира у букмекеров Англия располагается лишь на девятом месте, но это связано с тяжелой сеткой англичан.

Украина располагается на 15-м месте среди всех 24 участников чемпионата Европы. Шансы команды Андрея Шевченко выиграть Евро-2020 – всего 0,8%. Ранее Андрей Шевченко назвал окончательный состав на Евро-2020.

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Система Euros Prediction от Stats Perform оценивает вероятность исхода каждого матча, используя коэффициенты ставок и рейтинг команды Stats Perform. Шансы и рейтинги основаны на исторических и недавних выступлениях команд. Также модель учитывает силу соперников и сложность "пути к финалу", используя вероятности исхода матча с составом групп и посевом в стадии плей-офф.