Комментатор назвал Эда Ширана сыном Бекхэма: забавный ляп на Евро-2020

Комментатор матча Англия – Германия рассказывал о сыне Дэвида Бекхэма, когда в кадр попал знаменитый певец Эд Ширан. Зрители у экранов подумали, что комментатор имел ввиду именно его

Эд Ширан и Дэвид Бекхэм / Фото: Reuters

Комический эпизод случился во время трансляции матча 1/8 финала Евро-2020 между Англией и Германией. Комментатор встречи перепутал знаменитого певца Эда Ширана с сыном Дэвида Бекхэма.

Во время матча комментатор увидев в кадре бывшего капитана сборной Англии, начал говорит, что Бекхэм пришел на матч вместе со своим сыном, который сидел слева от него.

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Но в этот момент оператор немного повернул камеру и взял в центр кадра Дэвида и сидящего справа Ширана. И в итоге получилось, что комментаторов якобы назвал сыном Бекхэма английского певца.

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