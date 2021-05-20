Колесников: "Украинский клуб ранее не играл в Лиге чемпионов. Будем стремиться к плей-офф"

Президент Донбасса поздравил украинских болельщиков с тем, что наша команда впервые сыграет в Лиге чемпионов. В дебютном сезоне перед Донбассом будет стоять задача выйти в плей-офф

Борис Колесников

Президент ХК Донбасс Борис Колесников поделился своими эмоциями после жеребьевки хоккейной Лиги чемпионов, где чемпион Украины сыграет в одной группе с Клагенфуртом, Руан Драгонс и Рунгстед Сайер Кэпитал. Турнир стартует 26 августа.

"Прежде всего, хочу поздравить наших украинских болельщиков, что Донбасс будет играть в Лиге чемпионов. Никогда в истории независимой Украины наш клуб не играл в Лиге чемпионов. Мы стремились не отставать от Шахтера, и в этом году получилось", – сказал Колесников.

Донбасс впервые в своей истории выступит в хоккейной Лиге чемпионов, но Борис Викторович выразил надежду, что команда сможет не ударить в гряз лицом и побороться за выход в плей-офф турнира. Для этого нужно занять первое или второе место в группе.

"В этом году, в сентябре, нашему клубу будет 20 лет, поэтому нам бы хотелось, чтобы наши спортсмены не ударили в грязи лицом. Группа очень сильная, но я уверен, что мы можем достойно выступить и, конечно, будем стремиться к плей-офф.

Датчан я видел, с "Драконами" это будет уже четвертый наш матч. Но, я думаю, соперники достаточно друг друга изучили, хотя прошло семь лет. Австрийцы тоже очень сильные. Все команды достойные", – считает президент Донбасса.

Колесников отметил, что матчи хоккейной Лиги чемпионов будут проходить в Киеве, так как столичный Дворец Спорта на данный момент единственная арена, где можно проводить матчи такого уровня.

"Вот Дворец Спорта, осталось три месяца, жду киевлян, гостей столицы и наших земляков, чтобы подарить им хороший праздник", – продолжил он.

Также президент Донбасса пообещал усиление команды, но отметил, что ставку будут делать на украинцев. А вот для подготовки команды к Лиге чемпионов клуб будет искать спарринг-партнеров за рубежом.

"Обязательно будет усиление, но ставка будет на молодых украинских игроков, от 22 до 28 лет. Лига чемпионов будет в августе. Попытаемся перед этим сыграть четыре-пять матчей на высоком уровне. Но август не самый хоккейный месяц. У нас будет традиционный Кубок Донбасса – это входной в сезон турнир. Очень тяжело найти спарринги в августе, но будем стараться", – ответил Колесников.

Отдельно Колесников выделил противостояние с французским Руан Драгонс. Против этой команды дончане уже играли и воспоминания остались не самые лучшие.

"Команда с небольшого города, родины Жанны д'Арк, очень сильная. Знаете, гены, наверное, передаются. Они бьются до конца. Когда мы в последний раз с ними играли еще в Континентальном кубке, им уже ничего не нужно было, они уже вылетели, а они нас обыграли с Дадоновым, Кагарлицким, Кашпором. Так что там ничего простого точно не будет. Чемпион Франции – это чемпион Франции. Франция на сегодня неплохо выглядит.

Без опыта ничего не бывает, поэтому ничего страшного. Когда-то Шахтер в 1976 году дебютировал в Кубке УЕФА и прошел два тура в одни ворота. Не попадись Ювентус в тот момент, думаю, Шахтер бы дошел до финала", – заключил Борис Викторович.

Напомним, что в нынешнем сезоне донецкая команда выиграла в восьмой раз чемпионат Украины, разгромив в финальной серии киевский Сокол – 4:0. А что касается международного опыта, то Донбасс выигрывал Континентальный кубок в 2013 году и выступал в КХЛ в сезонах-2012/13 и 2013/14.