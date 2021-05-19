Украинский клуб узнал своих соперников по группе Лиги чемпионов

Донецкий Донбасс в этом сезоне впервые в своей истории выступит в хоккейной Лиге чемпионов. Действующий чемпион Украины сегодня узнал соперников по групповому этапу турнира.
Донбасс попал в группу G, где сыграет против таких команд:
- Клагенфурт (Австрия).
- Руан (Франция).
- Рунгстед Сайер Кэпитал (Дания).
Пройдет групповой турнир Лиги чемпионов с 26 августа по 13 октября. Команды сыграют в два круга, по две лучшие из группы выйдут в плей-офф.
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Домашние матчи Донбасс будет проводить на льду киевского Дворца спорта.
Напомним, что в нынешнем сезоне донецкая команда выиграла в восьмой раз чемпионат Украины, разгромив в финальной серии киевский Сокол – 4:0. Донбасс выигрывал Континентальный кубок в 2013 году и выступал в КХЛ в сезонах-2012/13 и 2013/14.