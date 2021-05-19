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Украинский клуб узнал своих соперников по группе Лиги чемпионов

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
19 мая, 19:49
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Чемпион Украины ХК Донбасс сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, стартует турнир 26 августа, для выхода в плей-офф нужно занять первое или второе место
Донбасс-1 с трофеем
Донбасс-1 с трофеем / Фото: официальный сайт УПЛ

Донецкий Донбасс в этом сезоне впервые в своей истории выступит в хоккейной Лиге чемпионов. Действующий чемпион Украины сегодня узнал соперников по групповому этапу турнира.

Донбасс попал в группу G, где сыграет против таких команд:

  • Клагенфурт (Австрия).
  • Руан (Франция).
  • Рунгстед Сайер Кэпитал (Дания).

Пройдет групповой турнир Лиги чемпионов с 26 августа по 13 октября. Команды сыграют в два круга, по две лучшие из группы выйдут в плей-офф.

В тренде

Домашние матчи Донбасс будет проводить на льду киевского Дворца спорта.

Напомним, что в нынешнем сезоне донецкая команда выиграла в восьмой раз чемпионат Украины, разгромив в финальной серии киевский Сокол – 4:0. Донбасс выигрывал Континентальный кубок в 2013 году и выступал в КХЛ в сезонах-2012/13 и 2013/14.

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