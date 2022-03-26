Коктейль для рашистов от Петракова. Тренер сборной Украины готов защищать Киев

Александр Петраков делал коктейли Молотова у себя дома / Фото: Коллаж: Сегодня

Военная агрессия России против Украины помешала нашей команде вовремя сыграть поединок полуфинала плей-офф против сборной Шотландии. Теперь сборная Украины будет ждать конкретной даты от ФИФА, когда сможет провести отложенный матч.

Наставник "сине-желтых" Александр Петраков с первых дней войны находился в Киеве. Только возраст помешал главному тренеру сборной Украины присоединиться к теробороне. Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский.

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"Александр Васильевич Петраков остался в Киеве, даже пошел, как я знаю, в тероборону. Ему сказали: "Александр Васильевич, вам же 64 года. Давайте лучше мы без вас". Он вернулся, там чуть ли не коктейли Молотова делал дома", – сказал Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Александр Петраков / Фото: Reuters

Ранее Александр Петраков эмоционально отреагировал на действия российских фашистов.

"Сейчас не до футбола людям, они могут неправильно понять. Люди гибнут, бл*, звучат взрывы за окном... Сидишь и думаешь, может, сейчас к тебе, бл*, ракета залетит".

Александр Петраков / Фото: Reuters

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Напомним, что практически с первых дней войны в тероборону Киева записались два бывших футболиста сборной Украины – Александр Алиев и Андрей Богданов.

А главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб пополнил ряды ВСУ. Один из лучших украинских тренеров защищает родину в составе артбригады.