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Когда друзья веселые. Звезды ПСЖ сыграли в водное поло телефоном чемпиона Европы

Сергей Шаховец
7 января, 13:53
Футболисты ПСЖ поиздевались над своим партнером по команде, рискуя утопить его телефон в басейне

Мбаппе любит подшутить над своим другом / Фото: Eurosport

После одной из тренировок игроки Пари-Сен-Жермена проводили восстановительные процедуры в бассейне. Чтобы не терять время зря, футболисты решили подшутить над своим одноклубником, обрав жертвой итальянца Марко Верратти.

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Мбаппе, Маркиньос и Паредес забрали телефон у чемпиона Европы 2020 года и начали перебрасывать его друг другу, словно это ватерпольный мяч.

В это время сам Марко умолял своих веселых товарищей вернуть телефон.

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К счастью, футболисты не упустили аппарат в воду, а заодно порадовали своих болельщиков веселым видео.