Коли друзі веселі. Зірки ПСЖ зіграли у водне поло телефоном чемпіона Європи

Мбаппе любить пожартувати над своїм другом / Фото: Eurosport

Після одного з тренувань гравці Парі-Сен-Жермена проводили відновлювальні процедури у басейні. Щоб не гаяти часу, футболісти вирішили пожартувати зі свого одноклубника, вибравши жертвою італійця Марко Верратті.

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Мбаппе, Маркіньос і Паредес забрали телефон у чемпіона Європи 2020 року і почали перекидати його один одному, немов це ватепольний м'яч.

Саме Марко благав своїх веселих товаришів повернути телефон.

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На щастя, футболісти не впустили апарат у воду, і водночас порадували своїх уболівальників веселим відео.