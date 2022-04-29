Клуб УПЛ рискует исчезнуть, руководство не на связи. А как же еврокубки?

Заря может исчезнуть с футбольной карты Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпионат Украины по футболу сезона 2021/2022 доигран не будет. УПЛ определила команды, которые выступят в еврокубках: Шахтер и Динамо – в Лиге чемпионов, Днепр-1 – в Лиге Европы, а Ворскла и Заря – в Лиге конференций.

Как и когда команды восстановят нормальный тренировочный процесс в полных составах вопрос до сих пор открытый. Продолжение военных действий на территории Украины не дает возможности прогнозировать, что будет с украинским футболом в следующем сезоне.

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Заря одержала победу над болгарским ЦСКА в матче Лиги конференций / Фото: Reuters

Сложная ситуация возникла у луганского клуба. Де факто – Заря сыграет в еврокубках, де юре – команда практически расформирована, футболисты были отправлены в бессрочный отпуск еще в конце февраля сообщает Sportarena.

Заря – тренировка перед матчем с ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

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Игроки Зари начиная с первого дня военной агрессии России не получают деньги, так как фонд зарплат клуба был заморожен. Тренировочный процесс в команде не происходит абсолютно никак, более того руководство клуба не выходит на связь с футболистами. Некоторые игроки перешли в зарубежные чемпионаты, многие поддерживают форму с другими клубами или индивидуально.

Виктор Скрипник и Дмитрий Хомченовский / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Контракт с главным тренером Виктором Скрипником рассчитан до конца июня текущего года. Что будет дальше и как руководство Зари собирается восстанавливать клуб пока неизвестно. Поэтому чемпионат Украины рискует потерять очень сильный коллектив, который показывал достойные результаты последние годы.

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Несмотря на огромные проблемы и разрушенную инфраструктуру клуба, ФК Мариуполь продолжит свое существование.