Клуб, чей босс едва не погиб от гранаты, спасает себя от вылета из УПЛ

Ингулец Александра Поворознюка в нейтральном Чернигове забил "олимпийцам" три безответных мяча и практически обеспечил себе место в Премьер-лиге на следующий сезон

Олимпик vs Ингулец / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

В заключительном матче 24-го тура УПЛ Ингулец из поселка Петрово Кировоградской области на нейтральном поле в Чернигове обыграл донецкий Олимпик со счетом 3:0.

Эта победа практически гарантирует Ингульцу сохранение прописки в Премьер-лиге, а вот Олимпик в последних двух турах заочно поспорит с Мариуполем и Минаем Артема Милевского за то, чтобы не вылететь из высшего дивизиона украинского футбола.

Минай отстает от вышестоящих "олимпийцев" на три очка, и спастись от вылета клубу из-под Ужгорода, против хозяина которого недавно применили санкции за контрабанду, будет невероятно трудно.

Отметим, что героем матча с Олимпиком у Ингульца стал капитан команды – грузинский нападающий Ника Сичинава.

На 33-й минуте с передачи Сичинавы Янаков забил мяч в пустые ворота Олимпика.

На 48-й минуте в воротах Олимпика расписался уже сам Сичинава.

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А за три минуты до конца основного времени Олимпик добил Шевцов – 3:0 в пользу Ингульца.

Олимпик – Ингулец – 0:3

Голы: Янаков, 33, Сичинава, 48, Шевцов, 87

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Александр Поворознюк – президент ФК "Ингулец"

Напомним, что на днях босс Ингульца Александр Поворознюк чудом не пострадал от взрыва гранаты в Петрово. "Столы и иконы меня накрыли, это и спасло", – говорил Поворознюк. При этом погиб находившийся в одной комнате с ним бизнесмен.