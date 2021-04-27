Клуб будет вакцинировать своих болельщиков, чтобы они вернулись на трибуны

Каждый фанат Милуоки Бакс не младше 16 лет, который посетит воскресный матч регулярного чемпионата НБА против Бруклин Нетс, сможет получить дозу вакцины Pfizer

Болельщики Милуоки Бакс/Фото bucks.com

Клуб НБА Милуоки Бакс объявил во вторник, что собирается вакцинировать своих фанатов, которые хотят смотреть поединки команды на трибунах домашней арены.

Читайте также: Мама умерла от COVID-19 и не сможет ходить на матчи сына, но получила свое место и майку

Каждый болельщик Милуоки не младше 16 лет, который посетит воскресный матч регулярного чемпионата НБА против Бруклин Нетс, сможет получить первую дозу вакцины Pfizer от COVID-19. Делать прививки начнут за полтора часа до встречи.

"Это критический момент для всех нас, чтобы сделать необходимый шаг, который поможет вернуть нашу жизнь в нормальное русло. Давайте сделаем это вместе", – цитирует президент Бакс Питера Фейгина WKOW

"Милуоки Бакс" – уже в плей-офф / Фото: Reuters

Ранее "Волшебный" чемпион ради прививки от COVID-19 залез на крышу. Легендарный защитник Лейкерс получил первую дозу из рук полицейского.

Ранее мы писали, что коронавирус косит игроков киевского клуба, в том числе лидера сборной Украины.