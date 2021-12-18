Кличко засветил своего сообщника. Он помогает боксеру скрыться от немецких сыщиков

Володимир Кличко і Том Круз / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко разместил в своем Instagram фото, на котором он сидит в кабине вертолета с американским актером Томом Крузом.

"Не все миссии невыполнимы, если вы работаете с правильными людьми в команде. Учитесь у лучших", – подписал снимок Кличко.

И добавил: "Уже вышли выпуски 5 и 6 #CelebrityHuntedDE на Prime Video DE".

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Суть проекта #CelebrityHuntedDE в том, что Кличко и девять других известных людей, выступают в роли преступников. Их цель – добраться до указанной точки при ограниченных денежных ресурсах.

В это же время за ними ведет охоту команда следователей, кибераналитиков и даже советник Ангелы Меркель. На исполнение задачи дается 10 дней.

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Ранее Кличко запостил короткий ролик-анонс шоу, где показано, как боксер ломает камеру видеонаблюдения.

"Миссия невыполнима" - серия фильмов-боевиков из шести частей, выпускается с 1996 года по настоящее время и основана на одноименном телесериале. В центре сюжета – история агента Итана Ханта, которого на протяжении всех серий играет Том Круз.