Кличко засвітив свого спільника. Він допомагає боксеру втекти від німецьких детективів

Владимир Кличко и Том Круз / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко розмістив у своєму Instagram фото, на якому він сидить у кабіні вертольота із американським актором Томом Крузом.

"Не всі місії нездійсненні, якщо ви працюєте з правильними людьми в команді. Навчайтеся у найкращих", – підписав знімок Кличко.

І додав: "Вже вийшли випуски 5 та 6 #CelebrityHuntedDE на Prime Video DE".

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Суть проекту #CelebrityHuntedDE у тому, що Кличко та дев'ять інших відомих людей, виступають у ролі злочинців. Їхня мета – дістатися до зазначеної точки при обмежених грошових ресурсах.

В цей же час за ними веде полювання команда слідчих, кібераналітиків і навіть радник Ангели Меркель. На виконання завдання дається 10 днів.

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Раніше Кличко запостив короткий ролик-анонс шоу, де показано, як боксер ламає камеру відеоспостереження.

"Місія нездійсненна" – серія фільмів-бойовиків із шести частин, що випускається з 1996 року по теперішній час і заснована на однойменному телесеріалі. У центрі сюжету – історія агента Ітана Ханта, якого протягом усіх серій грає Том Круз.