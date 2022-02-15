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Кличко заставил молиться одним фото: что показал боксер

Алексей Андрейцев
15 февраля, 08:57
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко опубликовал селфи с родного Киева. Фанаты благодарят спортсмена за поддержку и молятся за мир в Украине

Владимир Кличко / Фото: Instagram

Угроза вторжения России в Украину породила настоящую панику в нашей стране. Владимир Кличко, ранее вступивший в терроборону, решил показать пример соотечественникам и прогулялся по центру столицы.

Владимир подписал фото просто Киев, Украина, а между ними смайлик в виде сердечка.

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Болельщики в комментариях благодарят боксера за поддержку в это тяжелое время, а иностранные поклонники признаются, что молятся за мир в нашей стране. Интересно, что в Instagram преимущественно украиноязычные комментарии, а в Facebook – на английском языке:

  • Спасибо, что с нами. Все будет Украина!
  • Кто-то убегает, а кто-то приехал с поддержкой
  • В сложное время в своей стране. Уважение!
  • Важный визит. В эти трудные времена настоящие патриоты возвращаются в страну, а не бегут из нее
  • Супер! Киев Вам идет
  • Австрия на стороне Украины! Скажи нет Путину!
  • Вы прекрасные люди с теплыми сердцами держитесь
  • Молитвы за свою страну и близких.
  • Пусть в Украине царят мир и свобода. Бог со всеми вами.
  • Да благословит вас Бог и всех остальных жителей Украины.
  • Оставайся сильным! Ваша страна выйдет из ситуации спокойно и мудро.
  • Желаю Вам и украинскому народу мира, свободы, процветания и сил противостоять российской агрессии!
  • Я молюсь за Украину. Очень надеюсь, что войны не будет.
  • Хороший сын Украины! Когда крысы убегают, Владимир возвращается! Спасибо

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