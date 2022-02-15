Кличко заставил молиться одним фото: что показал боксер

Владимир Кличко / Фото: Instagram

Угроза вторжения России в Украину породила настоящую панику в нашей стране. Владимир Кличко, ранее вступивший в терроборону, решил показать пример соотечественникам и прогулялся по центру столицы.

Владимир подписал фото просто Киев, Украина, а между ними смайлик в виде сердечка.

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Болельщики в комментариях благодарят боксера за поддержку в это тяжелое время, а иностранные поклонники признаются, что молятся за мир в нашей стране. Интересно, что в Instagram преимущественно украиноязычные комментарии, а в Facebook – на английском языке:

Спасибо, что с нами. Все будет Украина!

Кто-то убегает, а кто-то приехал с поддержкой

В сложное время в своей стране. Уважение!

Важный визит. В эти трудные времена настоящие патриоты возвращаются в страну, а не бегут из нее

Супер! Киев Вам идет

Австрия на стороне Украины! Скажи нет Путину!

Вы прекрасные люди с теплыми сердцами держитесь

Молитвы за свою страну и близких.

Пусть в Украине царят мир и свобода. Бог со всеми вами.

Да благословит вас Бог и всех остальных жителей Украины.

Оставайся сильным! Ваша страна выйдет из ситуации спокойно и мудро.

Желаю Вам и украинскому народу мира, свободы, процветания и сил противостоять российской агрессии!

Я молюсь за Украину. Очень надеюсь, что войны не будет.

Хороший сын Украины! Когда крысы убегают, Владимир возвращается! Спасибо

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