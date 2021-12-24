Кличко поздравил всех с Рождеством: это время, чтобы поразмыслить над важными вещами

Поздравление от Кличко / Фото: Instagram

Один из лучших боксеров в истории украинец Владимир Кличко поздравил своих подписчиков в соцсетях с Рождеством.

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"Рождество для меня – это прежде всего время, чтобы поразмыслить над ценными и важными вещами в моей жизни: окружить себя самыми дорогими людьми и черпать силы из этих прекрасных часов вместе для решения всех предстоящих задач. Желаю всем мирного Рождества или праздника, который вы отмечаете в кругу своих близких!" – написал Владимир в своем Instgaram.

Ранее мы писали, что Владимир Кличко стал звездой телевидения. Он снялся в немецком реалити-шоу, где убегал от следователей на водном мотоцикле, его догоняли на вертолете.