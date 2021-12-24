Кличко привітав усіх із Різдвом: це час, щоб поміркувати над важливими речами

Вітання від Кличка / Фото: Instagram
Один із найкращих боксерів в історії українець Володимир Кличко привітав своїх підписників у соцмережах з Різдвом.
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"Різдво для мене – це перш за все час, щоб поміркувати над цінними і важливими речами в моєму житті: оточити себе найдорожчими людьми і черпати сили з цього прекрасного часу разом для вирішення всіх майбутніх завдань.
Бажаю всім мирного Різдва чи свята, яке ви відзначаєте у колі своїх близьких!" – написав Володимир у своєму Instgaram.
Раніше ми писали, що Володимир Кличко став зіркою телебачення. Він знявся у німецькому реаліті-шоу, де тікав від слідчих на водному мотоциклі, його наздоганяли вертольотом.