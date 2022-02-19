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Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
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Наполи --
Барселона --
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Минай --
Заря --
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Ингулец --
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Шахтер --
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Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
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Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
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Бенфика --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Китай пригласил топ-модель из США. И она выиграла три медали Олимпиады-2022

Павел Василенко
19 февраля, 07:53
18-летняя Эйлин Гу не только крутая спортсменка, но и очень известная модель во всем мире, с которой работают топовые бренды

Эйлин Гу - красавица-чемпионка / Фото: Коллаж: Сегодня

Эйлин Фэн Гу – стала мультимедалисткой Олимпиады в Пекине. 18-летняя спортсменка выиграла для Китая три медали во фристайле.

Эйлин победила в биг-эйре и хафпайпе, а также завоевала серебро у слоупстайле.

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Гу родилась в Сан-Франциско. Ее мать китаянка, отец – американец. В 2019 году получила приглашение выступать за сборную Китая и сменила спортивное гражданство.

Эйлин известна не только своими спортивными победами. Девушка довольно популярная фотомодель. По данным издания Yicai Global, только в Китае Гу является лицом как минимум двух десятков брендов и заключила контрактов не менее чем на 31 миллиона долларов. Кроме того, с фристайлисткой работают и мировые бренды.

В Instagram у Эйлин 1,3 млн подписчиков.

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"Найди свою страсть и живи ею", – девиз двукратной олимпийской чемпионки.