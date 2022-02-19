Китай запросив топмодель із США. І вона виграла три медалі Олімпіади-2022

Ейлін Гу - красуня-чемпіонка / Фото: Колаж: Сьогодні

Ейлін Фен Гу стала мультимедалісткою Олімпіади в Пекіні. 18-річна спортсменка виграла для Китаю три медалі у фрістайлі.

Ейлін перемогла у біг-ейрі та хафпайпі, а також завоювала срібло у слоупстайлі.

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Гу народилася у Сан-Франциско. Її мати китаянка, батько – американець. У 2019 році отримала запрошення виступати за збірну Китаю та змінила спортивне громадянство.

Ейлін відома не лише своїми спортивними перемогами. Дівчина досить популярна модель. За даними видання Yicai Global, тільки в Китаї Гу є обличчям як мінімум двох десятків брендів і уклала контрактів не менш ніж на 31 мільйон доларів. Крім того, з фрістайлісткою працюють і світові бренди.

У Instagram у Ейлін 1,3 млн підписників.

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"Знайди свою пристрасть та живи нею", – девіз дворазової олімпійської чемпіонки.