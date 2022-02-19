19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Китай запросив топмодель із США. І вона виграла три медалі Олімпіади-2022

Павло Василенко
19 лютого, 07:53
18-річна Ейлін Гу не лише крута спортсменка, а й дуже відома модель у всьому світі, з якою працюють топові бренди

Ейлін Гу - красуня-чемпіонка / Фото: Колаж: Сьогодні

Ейлін Фен Гу стала мультимедалісткою Олімпіади в Пекіні. 18-річна спортсменка виграла для Китаю три медалі у фрістайлі.

Ейлін перемогла у біг-ейрі та хафпайпі, а також завоювала срібло у слоупстайлі.

Реклама

Читайте також: Медаль України! Бубка пояснив жест із шапкою перед Абраменком

Реклама

Гу народилася у Сан-Франциско. Її мати китаянка, батько – американець. У 2019 році отримала запрошення виступати за збірну Китаю та змінила спортивне громадянство.

Ейлін відома не лише своїми спортивними перемогами. Дівчина досить популярна модель. За даними видання Yicai Global, тільки в Китаї Гу є обличчям як мінімум двох десятків брендів і уклала контрактів не менш ніж на 31 мільйон доларів. Крім того, з фрістайлісткою працюють і світові бренди.

У Instagram у Ейлін 1,3 млн підписників.

Реклама

"Знайди свою пристрасть та живи нею", – девіз дворазової олімпійської чемпіонки.