Кинг Конг ответил Путину: Пора защищать нашу землю

Бойко ответил Путину: Украина была, есть и будет / Фото: Коллаж: Сегодня

Вратарь киевского Динамо и сборной Украины Денис Бойко в соцсетях опубликовал пост в поддержку родной страны, которая стала жертвой российской агрессии. Ранее Андрей Шевченко высказался о вторжении России в Украину.

Кинг Конг, именно так себя подписывает Денис в Instagram, ответил Путину на бред о том, что Украину придумал Ленин.

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"Наша страна переживает исторические и нелегкие времена. Российская агрессия, информационное давление, паническое настроение – все это влияет на нас с вами. Но я верю, что Украина сможет с честью выйти из сложившейся ситуации, сохранить свою независимость и самостоятельность.

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Сейчас очень важно не паниковать, верить в нашу армию и дипломатию. Украинцы всегда были миролюбивой нацией, которая никогда не проявляла агрессию по отношению к другим странам. Но сейчас пора защищать нашу землю и сделать это можно только в единении. Я горжусь тем, что являюсь украинцем и неоднократно представлял нашу страну на международной арене. Мне трудно понять, когда кто-то подвергает сомнению наше право на существование, как свободной и независимой страны. Украина была, есть и будет независимым государством! Слава Украине", – написал Бойко в Instagram.

Денис Бойко / Фото: Instagram

Напомним, что звезда сборной Финляндии заявил, что финал Лиги чемпионов-2022 нужно перенести из Санкт-Петербурга из-за обострения отношений между Украиной и Россией.