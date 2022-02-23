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Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
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Кинг Конг ответил Путину: Пора защищать нашу землю

Андрей Трофимов
23 февраля, 18:47
Денис Бойко верит в армию и удивляется, как можно подвергать сомнению наше право на существование, как свободной и независимой страны

Бойко ответил Путину: Украина была, есть и будет / Фото: Коллаж: Сегодня

Вратарь киевского Динамо и сборной Украины Денис Бойко в соцсетях опубликовал пост в поддержку родной страны, которая стала жертвой российской агрессии. Ранее Андрей Шевченко высказался о вторжении России в Украину.

Кинг Конг, именно так себя подписывает Денис в Instagram, ответил Путину на бред о том, что Украину придумал Ленин.

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"Наша страна переживает исторические и нелегкие времена. Российская агрессия, информационное давление, паническое настроение – все это влияет на нас с вами. Но я верю, что Украина сможет с честью выйти из сложившейся ситуации, сохранить свою независимость и самостоятельность.

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Сейчас очень важно не паниковать, верить в нашу армию и дипломатию. Украинцы всегда были миролюбивой нацией, которая никогда не проявляла агрессию по отношению к другим странам. Но сейчас пора защищать нашу землю и сделать это можно только в единении.

Я горжусь тем, что являюсь украинцем и неоднократно представлял нашу страну на международной арене. Мне трудно понять, когда кто-то подвергает сомнению наше право на существование, как свободной и независимой страны.

Украина была, есть и будет независимым государством! Слава Украине", – написал Бойко в Instagram.

Денис Бойко / Фото: Instagram

Напомним, что звезда сборной Финляндии заявил, что финал Лиги чемпионов-2022 нужно перенести из Санкт-Петербурга из-за обострения отношений между Украиной и Россией.