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Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
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Киборг-убийца: легенда MMA нокаутировала соперницу в первом раунде

Александр Трикиша
13 ноября, 08:49
Звезда женского MMA Крис Жустино, более известная по прозвищу "Киборг" защитила титул чемпионки Bellator в полулегком весе, уже в первом раунде остановив представительницу Ирландии Шинейд Каван

Крис Киборг уничтожила очередную соперницу / Фото: Getty Images

Спустя полторы минуты после начала главного боя Bellator 271 Крис Киборг ударом с правой отправила соперницу в нокдаун, а затем добила уже лежащую Каван, пока ее не остановил рефери.

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Крис Киборг одержала 25-ю победу в смешанных единоборствах, при этом 80% своих побед она одержала нокаутом. Также на ее счету всего два поражения, последнее из которых случилось еще в 2018 году.

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