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Кровожадный Дима! Боец ММА попробовал на вкус кровь соперника

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
9 ноября, 20:18
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На прошедшем в Киеве вечере ММА эмоции соперников просто зашкаливали. Украинский боец смешанных единоборств Дмитрий Яцко во время боя отметился необычным поступком
Украинский боец ММА Дмитрий Яцко
Украинский боец ММА Дмитрий Яцко / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время поединка основного карда против израильтянина Дэвида Альмайо Яцко нанес несколько сильных ударов из-за которых у соперника пошла кровь.

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В паузе между раундами украинец подошел к оппоненту, ладонью собрал кровь с его тела и демонстративно попробовал ее на вкус.

Игру на публику отметили комментаторы поединка, которые посмеялись с его действий.

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"Дима разогрелся", – пошутила диктор.

Добавим, что в итоге победу единогласным решением судей одержал украинский боец. Всего на счету Дмитрия Яцко три победы в трех схватках.

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