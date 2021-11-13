12 листопада 21:45
Італія 1
Швейцарія 1
13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
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Зоря --
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Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Барселона --
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Аталанта --
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Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Інтер --
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Лейпциг --
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Кіборг-вбивця: легенда MMA нокаутувала суперницю у першому раунді

Олександр Трикіша
13 листопада, 08:49
Зірка жіночого MMA Кріс Жустіно, яка відоміша на прізвисько "Кіборг", захистила титул чемпіонки Bellator у напівлегкій вазі, вже в першому раунді зупинивши представницю Ірландії Шинейд Каван

Кріс Кіборг знищила чергову суперницю / Фото: Getty Images

Через півтори хвилини після початку головного бою Bellator 271 Кріс Кіборг ударом з правої відправила суперницю в нокдаун, а потім добила Каван, що вже лежала на канвасі, поки її не зупинив рефері.

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Кріс Кіборг здобула 25-у перемогу у змішаних єдиноборствах, при цьому 80% своїх перемог вона здобула нокаутом. Також на її рахунку лише дві поразки, остання з яких трапилася ще у 2018 році.

Раніше ми писали, що боєць ММА спробував на смак кров суперника. Український боєць змішаних єдиноборств Дмитро Яцко під час бою відзначився незвичайним вчинком.

А ще ми повідомляли, що Брата Хабіба затримали у Москві. Він наїхав на поліцейського. Двоюрідного брата Хабіба Нурмагомедова поліція чекала в аеропорту Шереметьєво, на нього прийшло орієнтування з Махачкали.