Кажись, его забросили! Украинская теннисистка-миллионерша показала свой родной корт возле АЭС

Снимком из Южноукраинска Леся Цуренко, заработавшая за карьеру почти пять миллионов долларов, шокировала одного из своих британских фолловеров

Пока Элина Свитолина занята уборкой корта в Черноморске, другая украинская теннисистка Леся Цуренко наведалась в Южноукраинск. 31-летняя спортсменка, за свою карьеру заработавшая 4 678 564 долара призовых, навестила этот город в Николаевской области, известный своей атомной электростанцией.

Именно в этих краях Цуренко, победительница четырех турниров WTA, в свое время постигала азы тенниса.

Леся опубликовала в Instagram фото корта за проволокой, написав: "На нем я тренировалась много лет, когда была ребенком".

"Кажись, его забросили", "Очень обидно за состояние корта", – отреагировали фолловеры спортсменки

А один из британских подписчиков Цуренко отметил: "А английские спортсмены еще жалуются, что у них корты какие-то не такие. Спасибо за это фото, Леся".

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Леся Цуренко / Фото: Getty Images

Ранее Леся Цуренко рассказала, какие пожелания получает от хейтеров в соцсетях. "В основном желают смерти тебе и родственникам. "Сдохни тварь" – это вообще классика", – посетовала теннисистка.

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