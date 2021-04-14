Кажись, его забросили! Украинская теннисистка-миллионерша показала свой родной корт возле АЭС

Пока Элина Свитолина занята уборкой корта в Черноморске, другая украинская теннисистка Леся Цуренко наведалась в Южноукраинск. 31-летняя спортсменка, за свою карьеру заработавшая 4 678 564 долара призовых, навестила этот город в Николаевской области, известный своей атомной электростанцией.
Именно в этих краях Цуренко, победительница четырех турниров WTA, в свое время постигала азы тенниса.
Леся опубликовала в Instagram фото корта за проволокой, написав: "На нем я тренировалась много лет, когда была ребенком".
"Кажись, его забросили", "Очень обидно за состояние корта", – отреагировали фолловеры спортсменки
А один из британских подписчиков Цуренко отметил: "А английские спортсмены еще жалуются, что у них корты какие-то не такие. Спасибо за это фото, Леся".
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Леся Цуренко / Фото: Getty Images
Леся Цуренко / Фото: Getty Images
Ранее Леся Цуренко рассказала, какие пожелания получает от хейтеров в соцсетях. "В основном желают смерти тебе и родственникам. "Сдохни тварь" – это вообще классика", – посетовала теннисистка.
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