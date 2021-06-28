Каждый десятый привез из России коронавирус. Финские фанаты заразились на Евро-2020

Около 300 граждан Финляндии получили положительный тест на COVID-19 после возвращения из Санкт-Петербурга, где сборная страны играла матчи чемпионата Европы

Финские болельщики заразились коронавирусом в России / Фото: Reuters

Сборная Финляндии уже завершила свое выступление на чемпионате Европы. Два матча группового этапа финские футболисты провели в Санкт-Петербурге.

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В Питер поехало около 3000 финских болельщиков. И около 300 граждан Финляндии получили положительный тест на коронавирус после возвращения из России. Об этом сообщает финское издание Yle, ссылаясь на данные департамента здравоохранения и социального обеспечения страны.

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Таким образом, почти каждый десятый финский болельщик вернулся с коронавирусом. Минздрав рекомендовал жителям страны в дальнейшем воздержаться от поездок в Россию.

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