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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Не плачьте! Фаны сборной Уэльса получили скидку на контент для взрослых

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
27 июня, 17:34
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Известная валлийская модель Алав Хаф решила утешить болельщиков после сокрушительного поражения от Дании в 1/8 финала чемпионата Европы
Модель поддержит фанов после вылета сборной с Евро
Модель поддержит фанов после вылета сборной с Евро

Сборная Уэльса первой вылетела из плей-офф. Валлийцы в 1/8 финала разгромно проиграли Дании – 0:4.

После сокрушительного фиаско поддержать валлийских болельщиков вызвалась Instagram-модель Алав Хаф. Девушка на протяжении всего турнира выкладывала в сеть откровенные снимки в форме сборной Уэльса и с национальным флагом.

А перед игрой с Данией, если Уэльс пройдет дальше, обещала всем фанатам скидку в 50% на доступ к ее странице в OnlyFans. Там Алав выкладывает фото и видео для взрослых. И берет за подписку с человека 10 фунтов в месяц.

Увы, Уэльс проиграл. Но и Хаф передумала. "Что за день... Что мне теперь делать? Я все равно сделаю скидку в 50%. Не плачьте. Лучше расскажите всем о моей акции", – написала девушка в соцсетях.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 27 июня
19:00
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22:00
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Понедельник, 28 июня
19:00
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Вторник, 29 июня
19:00
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