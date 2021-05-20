Казаки! Футболисты сборной Украины – в вышиванках

На базе нашей национальной команды в Харькове вышитые сорочки примерили Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Пятов и пресс-атташе сборной Александр Глывинский

Сборники Украины в стильных вышиванках / Фото: Facebook

К Лилии Подкопаевой, Элине Свитолиной и другим спортсменам, в День вышиванки представшим перед публикой в национальной одежде, присоединились футболисты сборной Украины.

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Традиционные футболки на вышитые сорочки на время сменили Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Пятов, компанию которым составил пресс-атташе "сине-желтых" Александр Глывинский

"З Днем вишиванки, друзі! Шануймо наші традиції і несімо українську культуру у світ! Козацькому роду – нема переводу! Слава Україні!" – написал у себя в Facebook Александр Глывинский

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Отметим, что в эти дни сборная Украины в Харькове готовится к финальной части Евро, где ее ждут матчи с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

23 июня в Харькове команда Андрея Шевченко проведет первый спарринг с Бахрейном.