Казахстан – Украина: онлайн-трансляция первого матча Петракова

Украина - Казахстан, в Киеве была ничья / Фото: Reuters

В среду, 1 сентября, сборная Украины сыграет четвертый отборочный матч чемпионата мира-2022.

В Нур-Султане, на "Астана Арене" украинцев принимает Казахстан. Этот поединок для нашей команды исторический. Впервые ее в качестве главного тренера на поле выведет Александр Петраков.

Начало поединка – в 17:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет текстовую онлайн-трансляцию игры с видео повторами голов и самых опасных моментов.

КАЗАХСТАН – УКРАИНА

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Команды в отборе

Украина не очень успешно проводит отборочную кампанию. После вдохновляющей ничьи во Франции, последовали потери очков с Финляндией и Казахстаном.

Франция – Украина – 1:1

Украина – Финляндия – 1:1

Украина – Казахcтан – 1:1

Сборная Казахстана может себе занести в актив поездку в Киев. А вот поражение от чемпионов мира французов (0:2) нельзя считать зазорным.

Личные встречи

31.03.2021. Украина – Казахстан – 1:1

10.06.2009. Украина – Казахстан – 2:1

10.09.2008. Казахстан – Украина – 1:3

04.06.2005. Украина – Казахстан – 2:0

08.09.2004. Казахстан – Украина – 1:2

Слово тренерам

И.о. главного тренера Казахстана Игорь Свечников:

"Мы играем с командой, которая не так давно участвовала в Евро-2020, и они дошли там очень далеко. С такими соперниками достойно и приятно играть. Украина – квалифицированная команда, сомнений нет. Петраков уже проявил себя в юношеской сборной. Теперь те молодые футболисты, работавшие с ним, могут доказать свой уровень уже на взрослом уровне. Нужно готовиться к этой игре и делать это очень серьезно".

И.о. главного тренера Украины Александр Петраков:

"Украина хочет поехать в Катар, однозначно. Поэтому эта игра приобретает для нас соответствующего значения. Если мы сыграем неудачно, то практически выбываем из гонки".

Прогноз букмекеров

Украина считается фаворитом сегодняшнего матча. На ее победу установлен коэффициент 1.45, на ничью – 4.20, на победу Казахстана – 7.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш украинцев – 65%, ничья – 22%, выигрыш казахстанцев – 13%.

Где смотреть матч

В прямом эфире матч Украина – Казахстан покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция игры доступна на сервисе OLL.TV.